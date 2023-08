Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag stärker

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 119,02 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 119,02 EUR zu. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.021 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,17 Prozent. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 157,27 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 27.07.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 6,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.543,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80.059,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 25.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 32,12 EUR je Aktie.

