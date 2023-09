Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagmittag nordwärts

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 109,06 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 109,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,60 EUR. Zuletzt wechselten 252.637 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 153,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 40,97 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 152,55 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80.059,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 25.10.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 31,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Was Analysten von Volkswagen (VW) vz erwarten

Hot Stocks heute: Volkswagen-Aktie bekommt Druck - BYD startet Sales-Kampagne

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie knickt ein: Tesla verkündet weitere Preissenkungen seiner Autos in China - Neuer Model 3 vorgestellt