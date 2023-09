Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 108,86 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 108,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 108,86 EUR. Bei 108,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 36.595 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 41,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,70 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 1,07 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 152,55 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vor. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,42 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80.059,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 69.543,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 25.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,71 EUR je Aktie aus.

