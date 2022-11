Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag im Aufwind

Um 12:22 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 131,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 132,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 449.885 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 32,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 200,13 EUR an.

Am 28.10.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,90 EUR, nach 5,51 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 70.712,00 EUR gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33,89 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

