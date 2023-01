Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Um 04:22 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 127,36 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 690.555 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2022 bei 195,14 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 34,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 112,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,87 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,54 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,74 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 70.712,00 EUR gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.03.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 28,91 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

