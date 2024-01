Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 111,92 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 111,92 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 111,38 EUR ein. Bei 111,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 131.560 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,59 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,90 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 29,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

