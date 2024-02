Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 119,52 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 119,52 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,84 EUR nach. Mit einem Wert von 120,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 200.337 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 16,54 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 137,50 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,36 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.712,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 29,85 EUR je Aktie belaufen.

