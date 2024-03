Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 118,80 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 118,80 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,26 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 120,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 394.035 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,08 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 20,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Abschläge von 17,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 8,76 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,40 EUR an.

Am 25.10.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 30,27 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

