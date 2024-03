Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Vormittag ab

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 120,08 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 120,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 119,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 120,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.068 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 143,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 22,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,02 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,40 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 25.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vorlegen. Am 18.03.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

