Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Mittwochnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 105,20 EUR nach oben.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 105,20 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 108,35 EUR. Mit einem Wert von 104,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.984.781 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,47 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 111,71 EUR angegeben.

Am 30.10.2024 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 7,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 78,48 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,85 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 17.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 22,02 EUR fest.

