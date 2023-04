Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 124,34 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 123,70 EUR. Bei 125,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 297.916 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,50 EUR) erklomm das Papier am 06.04.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 23,01 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,84 EUR am 22.12.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 10,19 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,92 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 76.235,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,91 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 30,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

