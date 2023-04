Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 124,26 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 123,44 EUR. Mit einem Wert von 125,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 559.611 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 161,50 EUR. Gewinne von 23,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,12 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,92 EUR.

Am 14.03.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 8,62 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56.931,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.235,00 EUR ausgewiesen.

Am 04.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 01.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

