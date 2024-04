Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Freitagmittag südwärts

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 126,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 126,10 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 125,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 353.935 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 133,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). 5,80 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (97,83 EUR). Mit Abgaben von 22,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 8,76 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 13.03.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,31 EUR, nach 8,62 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 87.182,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 76.235,00 EUR umgesetzt.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 30,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Volkswagen-Aktie im März 2024

Börse Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich