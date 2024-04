Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 125,95 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 125,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 125,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 616.527 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 133,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,93 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 22,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2022 8,76 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,01 EUR belaufen. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 140,70 EUR.

Am 13.03.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,62 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 87.182,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 76.235,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 30,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

