Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 126,70 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 126,70 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 126,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.310 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 5,30 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87.182,00 EUR – ein Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76.235,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.04.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 30,82 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

