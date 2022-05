Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Donnerstagvormittag

Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 152,12 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 153,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,52 EUR. Zuletzt wechselten 43.512 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,45 EUR) erklomm das Papier am 03.06.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 38,02 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 235,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,91 Prozent auf 62.742,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 67.397,00 EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 33,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie dennoch im Minus: Volkswagen verzeichnet starkes erstes Quartal

TRATON-Aktie gibt nach: Ukraine-Krieg zwingt TRATON zu Ergebniswarnung

Porsche-Aktie: Porsche Sportwagen mit mehr operativem Gewinn - Beteiligung an Produzenten von Batteriematerial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com