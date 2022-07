Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Vormittag fester

Um 05.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 127,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 128,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 127,98 EUR. Bisher wurden heute 18.674 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 13.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 220,30 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.06.2022 Kursverluste bis auf 124,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2,44 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 220,87 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,59 Prozent auf 62.742,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

