Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag behauptet

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 143,68 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 144,20 EUR an. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 143,54 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 143,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 10.160 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 210,10 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 31,61 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,56 EUR am 05.07.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 19,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 211,07 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022. Es stand ein EPS von 7,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 9,70 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 69.543,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 34,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

