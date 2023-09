Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 108,10 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 108,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 106,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 626.175 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 153,74 EUR markierte der Titel am 14.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 42,22 Prozent zulegen. Am 05.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 106,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 1,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 152,55 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,48 EUR gegenüber 6,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 31,71 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

