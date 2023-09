Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 107,12 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,1 Prozent auf 107,12 EUR nach. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 106,94 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,56 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.374 Stück gehandelt.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 153,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 30,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 152,55 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 27.07.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.543,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80.059,00 EUR ausgewiesen.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 31,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.



