Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 100,65 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 100,65 EUR. Bei 100,90 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 457.131 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,43 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 115,30 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 25.07.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,12 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

