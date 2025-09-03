Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagvormittag mit Kursplus
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 100,30 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 100,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 100,45 EUR. Bei 99,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 59.190 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 13,86 Prozent wieder erreichen. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,36 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,43 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 115,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.
Am 25.07.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,21 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 83,34 Mrd. EUR gelegen.
Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 17,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
