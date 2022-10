Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Mittag

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 128,66 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 128,02 EUR ab. Bei 130,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 263.321 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 208,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,60 EUR.

Am 28.07.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,34 Prozent auf 69.543,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.10.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 34,36 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Wie sich Tesla vom Branchenneuling zum E-Autoriesen vorkämpfen konnte

VW-Aktie gewinnt: Volkswagen setzt in den USA mehr Fahrzeuge ab - Stärkere Ausrichtung am Kapitalmarkt

Porsche-Aktie freundlich: VW-Tochter Porsche legt bei US-Absatz zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com