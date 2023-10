Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag billiger

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 106,54 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 106,54 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 106,50 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,12 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104.801 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 144,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 36,08 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 104,48 EUR ab. Abschläge von 1,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 154,27 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,12 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 30,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

