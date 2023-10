Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 106,58 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 106,58 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 106,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 107,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 197.681 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,98 EUR erreichte der Titel am 15.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,03 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 104,48 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 154,27 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 27.07.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 6,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.059,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 69.543,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 25.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

