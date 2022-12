Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 140,04 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 140,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 140,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 62.081 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 195,14 EUR an. Mit einem Zuwachs von 28,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 120,56 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 197,00 EUR.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70.712,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 56.931,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.03.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 12.03.2024.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 33,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie: Was Analysten von VW erwarten

VW-Aktie verliert: Audi treibt Vorbereitungen für Formel 1-Einstieg 2026 voran

VW-Aktie verliert: VW will Batterie-Gigafabrik wohl in Kanada bauen - VW-Softwaretochter kauft zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com