Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Mittag ausgebremst

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 126,20 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,14 EUR aus. Bei 127,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 358.498 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 11,84 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 179,54 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,21 Prozent auf 70.712,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 12.03.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 28,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

