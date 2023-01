Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag behauptet

Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04:22 Uhr bei 127,12 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 127,60 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 124,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 584.734 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 195,14 EUR erreichte der Titel am 19.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 34,86 Prozent wieder erreichen. Bei 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,66 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,54 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,74 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 28,91 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

