Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verliert am Vormittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 126,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 126,78 EUR. Mit einem Wert von 127,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 40.604 Aktien.

Am 19.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 195,14 EUR an. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 34,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,44 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,54 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70.712,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 56.931,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 14.03.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 28,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

