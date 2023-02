Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag im Minus

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 129,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 129,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 131,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 381.530 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2022 markierte das Papier bei 193,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 32,82 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,12 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 172,31 EUR.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,36 EUR, nach 4,74 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 12.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 31,22 EUR im Jahr 2022 aus.

