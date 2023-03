Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Vormittag an

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 142,70 EUR. Bei 142,96 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 142,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 112.060 Aktien.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,38 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,12 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,46 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 172,31 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,74 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,21 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,68 EUR je Aktie aus.

