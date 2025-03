Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Vormittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 107,55 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 107,55 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 107,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.911 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 19,57 Prozent Luft nach oben. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,47 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 111,71 EUR angegeben.

Am 30.10.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 EUR, nach 7,76 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,47 Prozent auf 78,48 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.03.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 22,02 EUR fest.

