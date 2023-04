Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 123,86 EUR abwärts. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 123,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 160.491 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 160,86 EUR markierte der Titel am 04.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 23,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 9,77 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 169,83 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023. Das EPS wurde auf 8,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent auf 76.235,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Experten sehen bei Volkswagen-Aktie Potenzial

Aktien Frankfurt DAX-Statistik: Das waren die besten Monate des DAX

US-Automarkt erholt sich - VW und Audi steigern Verkäufe - VW-Aktie wenig verändert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com