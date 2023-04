Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Aufschlag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 124,40 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,44 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,14 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.410 Stück gehandelt.

Bei 160,86 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,92 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 14.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 4,74 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56.931,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.235,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 04.05.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,61 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

