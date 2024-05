Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 116,65 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 116,65 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 116,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,25 EUR. Bisher wurden heute 27.673 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Bei 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,38 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 97,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 16,13 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 142,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Das EPS belief sich auf 6,52 EUR gegenüber 8,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 29,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

