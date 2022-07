Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger greifen bei Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag zu

Um 06.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 122,78 EUR. Bei 124,16 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 122,74 EUR. Zuletzt wechselten 394.498 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 13.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 220,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 44,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 1,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 220,87 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 13,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 62.742,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62.376,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 27.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Juni 2022: Die Expertenmeinungen zur Volkswagen-Aktie

VW-Aktie schwächer: Volkswagen-Konsortium möchte Europcar von der Börse nehmen

Volkswagen-Aktie sinkt: VW-Konzernsoftware zukünftig 'einfach updatefähig' und bezahlbar

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om