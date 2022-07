Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Vormittag freundlich

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 06.07.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 123,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 124,16 EUR. Bei 122,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.253 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (220,30 EUR) erklomm das Papier am 13.07.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,95 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,56 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 2,42 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 220,87 EUR an.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.742,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.376,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 33,42 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Juni 2022: Die Expertenmeinungen zur Volkswagen-Aktie

VW-Aktie schwächer: Volkswagen-Konsortium möchte Europcar von der Börse nehmen

Volkswagen-Aktie sinkt: VW-Konzernsoftware zukünftig 'einfach updatefähig' und bezahlbar

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com