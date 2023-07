Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 122,22 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 122,22 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 122,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.901 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 153,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 160,36 EUR.

Am 04.05.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.198,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 62.742,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 32,34 EUR je Aktie belaufen.

