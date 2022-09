Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Aufwind

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 147,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 148,04 EUR. Bei 144,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 381.693 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 208,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 29,00 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,56 EUR am 05.07.2022. Abschläge von 22,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 211,47 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 7,46 EUR gegenüber 9,70 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent auf 69.543,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 34,44 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

