Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 108,40 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 108,40 EUR an der Tafel. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,54 EUR an. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,54 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 108,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 221.038 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 106,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 1,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 152,55 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80.059,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR in den Büchern standen.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 25.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 31,71 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

