Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 131,46 EUR zu. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 133,18 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 130,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 660.620 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 27.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 208,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 36,90 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 9,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,70 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 69.543,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR umgesetzt.

Am 28.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 34,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

