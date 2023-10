Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Freitagnachmittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 105,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 105,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 105,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 328.322 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2022 bei 144,98 EUR. 36,83 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 104,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,40 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 154,27 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,42 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80.059,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,79 EUR je Aktie aus.

