Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 93,32 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 93,32 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,92 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,50 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128.858 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 22,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 18,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,78 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 116,00 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 4,34 EUR gegenüber 6,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,45 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

