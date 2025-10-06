DAX24.383 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.388 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,75 +2,2%Gold3.939 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel
Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Blick auf Aktienkurs

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag nahe Vortagesniveau

06.10.25 12:05 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 93,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
94,35 EUR -0,10 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 93,32 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,92 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 92,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,50 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128.858 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 22,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 18,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,78 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 116,00 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 4,34 EUR gegenüber 6,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,45 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September zu VW

VW-Aktie in Grün: Durchwachsener US-Absatz im dritten Quartal bei Volkswagen

VW-Aktie zieht dennoch an: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen