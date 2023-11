Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 105,32 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 105,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 106,04 EUR. Bei 105,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.606 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 144,98 EUR markierte der Titel am 15.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,66 Prozent. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 143,40 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,76 EUR gegenüber 3,36 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78.845,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 12.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 30,62 EUR im Jahr 2023 aus.

