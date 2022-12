Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Dienstagmittag ein

Um 12:22 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 139,38 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 139,38 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 299.538 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 195,14 EUR markierte der Titel am 19.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 28,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (120,56 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 15,61 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 197,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,90 EUR, nach 5,51 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.712,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 12.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 33,34 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

