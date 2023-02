Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Mittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 131,40 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 131,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,32 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 223.392 Aktien.

Am 23.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 193,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,31 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,21 Prozent auf 70.712,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 31,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

