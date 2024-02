Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 119,06 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 119,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,18 EUR. Bisher wurden heute 201.873 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. 20,28 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 137,50 EUR an.

Am 25.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umsetzen können.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 29,93 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

