Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 119,02 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 118,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 356.646 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR an. Gewinne von 20,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 17,80 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 29,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

