Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 94,50 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 94,50 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 94,42 EUR. Bei 96,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 129.273 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 36,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 16,55 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,34 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 111,43 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 78,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

