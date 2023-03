Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag gesucht

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 140,02 EUR. Bei 141,04 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 213.050 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,38 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 24,09 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 172,31 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 4,74 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 70.712,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Am 14.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 31,58 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

